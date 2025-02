Santa Catarina faz 3 no Caravaggio e vence pela primeira vez na história do Catarinense Estreante no Campeonato Catarinense, o Santa Catarina venceu o Caravaggio por 3 a 1 e conquistou a primeira vitória na história do... ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 01h06 (Atualizado em 20/01/2025 - 01h06 ) twitter

Pela primeira vez na história o Santa Catarina venceu uma partida pela Série A do Campeonato Catarinense. Neste domingo (19), no Estádio Alfredo João Krieck, o time de Rio do Sul fez 3 a 1 em cima do Caravaggio pela 2ª rodada da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa vitória histórica!

