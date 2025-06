Santa Catarina fecha acordo com gigante japonesa para turbinar Porto de São Francisco do Sul Grupo Marubeni, controlador da Terlogs, projeta novos aportes para ampliar produtividade no terminal catarinense ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 19h56 ) twitter

A Terlogs, empresa ligada ao conglomerado japonês Marubeni, assinou um protocolo de intenções para expandir sua atuação no Porto de São Francisco do Sul, no Norte catarinense. O objetivo é aumentar a produtividade do terminal e atrair novos investimentos logísticos para a região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes desse importante investimento!

