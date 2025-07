Santa Catarina ganha 360 mil trabalhadores e tem 2º maior expansão do Brasil em 5 anos Estado chegou a 4,25 milhões de pessoas ativas no mercado de trabalho e a taxa de desemprego caiu de 5,7% para 3% nos últimos cinco... ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 21/07/2025 - 22h17 ) twitter

Santa Catarina ganhou mais de 360 mil novos trabalhadores entre 2020 e 2025, o que fez o estado chegar a 4,25 milhões de pessoas ativas no mercado de trabalho. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e foram divulgados pelo governo estadual nesta segunda-feira (21).

Para mais detalhes sobre essa impressionante expansão do mercado de trabalho em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

