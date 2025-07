Santa Catarina ganha festival de documentários com foco na memória regional Evento é promovido pelo Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, em Orleans; inscrições foram prorrogadas até o dia 6 de julho ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 04h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 04h35 ) twitter

As inscrições para o 1º Festival de Documentários do Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, em Orleans, no Sul de Santa Catarina, foram prorrogadas até o dia 6 de julho. O evento selecionará 20 obras audiovisuais no formato documentário, ou baseadas em fatos, com até 60 minutos de duração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este festival imperdível!

