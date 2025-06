Santa Catarina inaugura estrutura inédita no Brasil para prever catástrofes Laboratório climático com quatro estações meteorológica e "mega-computador" contou com um investimento de R$ 2,5 milhões ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 06h57 (Atualizado em 01/06/2025 - 06h57 ) twitter

Santa Catarina agora conta com um laboratório climático pioneiro no Brasil. O LMCA (Laboratório Multiusuário de Clima e Ambiente) foi inaugurado no campus de Florianópolis do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina), na sexta-feira (30). A estrutura inédita conta com um sistema de alto desempenho computacional, estações meteorológicas instaladas em quatro cidades, e servirá para o trabalho de análise, monitoramento e previsão de eventos climáticos extremos.

