Santa Catarina inicia 2025 com aumento de 44% na abertura de novas empresas; comércio lidera Foram abertas 31.970 novas empresas no último mês, quase dez mil a mais em relação a janeiro de 2024, que teve 22.183 empresas abertas... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 12/02/2025 - 19h26 ) twitter

Janeiro de 2025 registrou um aumento de 44,1% na abertura de empresas em Santa Catarina, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com dados da Jucesc (Junta Comercial do Estado de Santa Catarina), foram abertas 31.970 novas empresas no último mês, quase dez mil a mais em relação às 22.183 empresas abertas em janeiro de 2024.

