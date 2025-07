Santa Catarina inicia mapeamento inédito da cadeia produtiva do mel; entenda Pesquisa quer entender a cadeia produtiva do mel no estado; apicultores já podem participar da pesquisa ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 06h35 (Atualizado em 02/07/2025 - 06h35 ) twitter

A Epagri iniciou um mapeamento detalhado da cadeia produtiva do mel em Santa Catarina e convida apicultores com mais de cinco colmeias a participar de uma pesquisa online a partir de julho. O objetivo é entender como o mel circula no estado, da produção à comercialização.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como esse mapeamento pode transformar a apicultura em Santa Catarina!

