Santa Catarina lança ‘SC Goods’, livro de colorir gratuito inspirado em Bobbie Goods Ilustrações inéditas são inspiradas em cenários da serra catarinense, tendo como personagem principal a gralha azul; saiba como fazer... ND Mais|Do R7 31/05/2025 - 20h17 (Atualizado em 31/05/2025 - 20h17 ) twitter

Você já ficou sabendo do “SC Goods”? O Governo de Santa Catarina entrou na onda dos “Bobbie Goods” e lançou um livro de colorir gratuito, com desenhos inspirados na serra catarinense. A obra foi desenvolvida pelo designer Gabriel Lauxem, do governo do estado, e conta com quatro ilustrações inéditas tendo como personagem principal a gralha azul, símbolo das florestas de Araucárias.

