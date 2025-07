Santa Catarina lidera alta nas entregas de compras online no Brasil com crescimento de 275% Vestuário e perfumaria puxam alta do e-commerce na região Sul; Estado também se destacou no envio de produtos realizado por pequenas... ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina é o estado que apresentou maior alta no número de entregas de compras online no segundo trimestre de 2025. Em comparação com o mesmo período no ano anterior, o estado teve crescimento de 275% no envio de encomendas. Os dados fazem parte do Mapa da Logística, elaborado pela Loggi.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Irmãos taxistas de Itajaí morrem no mesmo dia por causas diferentes

‘Lavanderia digital’: tráfico de drogas usou cripto para esconder R$ 230 milhões em SC

Criminosos usam ‘Chapolin’ para furtar carros sem arrombá-los em SC; veja como evitar