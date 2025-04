Santa Catarina lidera com 1º grupo integrado do Brasil para debate sobre mudanças climáticas GedClima foi criado pelo Ministério Público catarinense e une mais 17 entidades públicas e privadas para discutir mudanças climáticas... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santa Catarina enfrenta eventos meteorológicos, como chuvas fortes, enchentes e ventanias, há muito tempo. A discussão sobre como prevenir eventos extremos e minimizar seus impactos ocorre tanto nas universidades quanto em entidades como o Ministério Público de Santa Catarina.

Para saber mais sobre as iniciativas e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

ENQUETE: Mudança do hino de SC é discutida nesta terça na Alesc; você é contra ou a favor?

Túnel subaquático e mais: novas obras devem impactar em 20% valorização imobiliária de Itajaí

Araranguá anuncia novos horários de ônibus tarifa zero para celebrar aniversário de 145 anos