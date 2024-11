Santa Catarina mantém menor taxa de informalidade e lidera empregos em empresas privadas Santa Catarina mantém menor taxa de informalidade e lidera empregos em empresas privadas ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 23/11/2024 - 05h07 ) twitter

Carteira de Trabalho e Previdência Social

Santa Catarina teve a menor taxa de informalidade do país nos últimos três meses, com 1,1 milhão de pessoas. O dado coloca o estado na primeira posição do ranking divulgado na tarde desta sexta-feira (22) pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

