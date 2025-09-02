Santa Catarina ocupa espaço central no 3º Encontro de Lideranças Municipalistas, em Brasília
O portal ND Mais acompanhou o primeiro dia do 3º Encontro de Lideranças Municipalistas Catarinenses que vai até quarta-feira (3)
Representantes de diferentes municípios de Santa Catarina se reuniram nesta segunda-feira (1º), na abertura do 3º Encontro de Lideranças Municipalistas Catarinenses em Brasília, para apresentar demandas para ministros e debater políticas públicas.
