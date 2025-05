Santa Catarina perde, em média, 1.700 vidas por ano em acidentes de trânsito Campanha Maio Amarelo visa ampliar conscientização no trânsito e será realizada pela primeira vez em âmbito estadual visando reduzir... ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 22h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 22h20 ) twitter

Palestras sobre segurança viária, regulamentação do motofrete e educação para o trânsito nas escolas, exposições e demonstrações práticas para os públicos infantil, juvenil e adulto, estão entre as ações organizadas pelo Detran de Santa Catarina na campanha Maio Amarelo.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a segurança no trânsito acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

