Santa Catarina prepara resposta ao tarifaço de Trump e busca proteger empregos

RICARDO WOLFFENBUTTEL

O tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil levou o Governo de Santa Catarina a iniciar estudos para medir os impactos da medida na economia do Estado. Segundo a Secretaria da Fazenda, ações para evitar desligamentos de trabalhadores devem ser adotadas. Com a conclusão da análise sobre a tarifa de 50%, o Estado pretende definir medidas de apoio aos setores produtivos mais atingidos, especialmente indústria e agronegócio.

