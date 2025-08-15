Santa Catarina recebe dois jogos preparatórios da seleção brasileira sub-17
Arena Barra e Ressacada foram os palcos escolhidos para as duas partidas preparatórias da seleção brasileira sub-17
Como parte da preparação para a Copa do Mundo sub-17, a seleção brasileira disputará dois jogos em Santa Catarina. Os estádios escolhidos foram a Arena Barra, em Itajaí, e a Ressacada, em Florianópolis, com entrada gratuita para o público.
Como parte da preparação para a Copa do Mundo sub-17, a seleção brasileira disputará dois jogos em Santa Catarina. Os estádios escolhidos foram a Arena Barra, em Itajaí, e a Ressacada, em Florianópolis, com entrada gratuita para o público.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: