Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Santa Catarina recebe dois jogos preparatórios da seleção brasileira sub-17

Arena Barra e Ressacada foram os palcos escolhidos para as duas partidas preparatórias da seleção brasileira sub-17

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Como parte da preparação para a Copa do Mundo sub-17, a seleção brasileira disputará dois jogos em Santa Catarina. Os estádios escolhidos foram a Arena Barra, em Itajaí, e a Ressacada, em Florianópolis, com entrada gratuita para o público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.