Santa Catarina registrou quase 3 mil alertas de emergência severos e extremos em 2024 Desde dezembro do ano passado, o Defesa Civil Alerta foi disparado 115 vezes no Sul e Sudeste do Brasil; Santa Catarina foi o terceiro... ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 20h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santa Catarina registrou 2.927 alertas de emergência em 2024. No Brasil, a Defesa Civil Nacional já emitiu 3.132 avisos apenas em 2025. Desde 4 de dezembro de 2024, com a implementação do sistema Defesa Civil Alerta no Sul e Sudeste do país, 115 alertas foram emitidos com a nova tecnologia nessas regiões.

Para mais detalhes sobre a situação dos alertas de emergência em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Florianópolis é a 3ª cidade com maior demanda por imóveis de médio e alto padrão, diz pesquisa

Empresário executado com 18 tiros: suspeitos aguardam por 1 hora vítima sair da academia em SC

Justiça decreta prisão preventiva de empresário acusado de golpe milionário em SC