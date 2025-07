Santa Catarina tem 2ª maior proporção de moradias com internet do Brasil Em Santa Catarina, 591 mil pessoas não utilizaram a internet em 2024, a maioria por não saber utilizar ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 22h37 ) twitter

Santa Catarina tem a 2ª maior proporção de moradias com acesso à internet do Brasil, apontou um estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgado nesta quinta-feira (24). Conforme o levantamento, 96,5% das casas e apartamentos no estado usaram a internet em 2024. Isso representa 2,84 milhões de moradias catarinenses.

Para mais detalhes sobre esse importante avanço, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

