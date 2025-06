Santa Catarina tem 66 escolas públicas sem água potável e 30 sem banheiro, revela Censo Escolar Promotores de Justiça de SC visitam escolas públicas até sexta-feira (6) em busca de informações para cobrar a reversão do quadro ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Em Santa Catarina, 66 escolas públicas não têm água potável, duas não contam com abastecimento de água, 33 não dispõem de esgoto sanitário e 30 não têm sequer banheiro. Os números fazem parte de um painel criado pelo grupo de trabalho da Cije (Comissão da Infância, Juventude e Educação) do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), com base nos dados do Censo Escolar 2024.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Centro Histórico de Laguna celebra 40 anos de tombamento histórico com programações especiais

Megaoperação contra crime organizado cumpre mais de 40 mandados de prisão em SC

Instabilidade avança sobre SC e eleva risco de chuva forte em Blumenau e região na quinta