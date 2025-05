Santa Catarina tem o quarto maior score de crédito do Brasil, aponta Serasa Pontuação média dos consumidores catarinenses ficou acima da média nacional em levantamento realizado pela empresa de crédito; população... ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 21h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 21h55 ) twitter

Um levantamento realizado pelo Serasa apontou que Santa Catarina é o quarto estado do país com maior Score de crédito. O estado apresentou média de 555 pontos entre os consumidores, em uma escala que varia de 0 a 1.000. A média nacional foi de 548. A pesquisa, intitulada Mapa do Score, foi divulgada pelo Serasa na terça-feira (20). Segundo a empresa, o objetivo é oferecer uma visão mais detalhada e personalizada sobre o comportamento de crédito dos brasileiros.

Para saber mais sobre o desempenho do score de crédito em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

