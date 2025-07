Santa Catarina vai criar 26 novas delegacias de combate à violência contra mulher Plano estadual prevê novas unidades em 23 cidades e atendimento 24h em municípios-polo até 2034 ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 01h36 (Atualizado em 05/07/2025 - 01h36 ) twitter

O governo de Santa Catarina deve criar 26 novas unidades especializadas de combate à violência contra a mulher nos próximo 10 anos. A medida faz parte do Plano Estadual de Combate à Violência contra as Mulheres, publicada no Diário Oficial na última quarta-feira (2).

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

