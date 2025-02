Santa Catarina x Caravaggio pelo Catarinense: onde assistir e horário Santa Catarina e Caravaggio se enfrentam neste domingo (19) pela segunda rodada do Campeonato Catarinense ND Mais|Do R7 19/01/2025 - 13h46 (Atualizado em 19/01/2025 - 13h46 ) twitter

Santa Catarina e Caravaggio se enfrentam na tarde deste domingo (19) pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. A bola rola no estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul, a partir das 16h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o jogo!

