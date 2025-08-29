Logo R7.com
‘Santa Monica Pier’ de SC? Veja cidade que ganhará ponto turístico milionário

Porto Park, no Litoral Norte catarinense, será inspirado no Santa Monica Pier e projeto tem assinatura de arquiteto do Beto Carrero...

ND Mais|Do R7

Mais uma cidade ganhará um píer turístico na região do Litoral Norte de Santa Catarina. Com investimento entre R$ 150 e R$ 200 milhões, o Porto Park ficará localizado em Balneário Piçarras e será um ambiente que une entretenimento, gastronomia, experiências culturais e comércio.

