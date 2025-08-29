‘Santa Monica Pier’ de SC? Veja cidade que ganhará ponto turístico milionário Porto Park, no Litoral Norte catarinense, será inspirado no Santa Monica Pier e projeto tem assinatura de arquiteto do Beto Carrero... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Mais uma cidade ganhará um píer turístico na região do Litoral Norte de Santa Catarina. Com investimento entre R$ 150 e R$ 200 milhões, o Porto Park ficará localizado em Balneário Piçarras e será um ambiente que une entretenimento, gastronomia, experiências culturais e comércio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre esse novo ponto turístico!

Leia Mais em ND Mais:

Prejuízo ao tráfico: carro abandonado guardava 47 kg de skunk em SC

Motociclista é flagrado ‘fazendo grau’ em via importante de Balneário Camboriú

Esquema bilionário do PCC com combustíveis tem mandados em SC em megaoperação da PF