‘Santa Monica Pier’ de SC? Veja cidade que ganhará ponto turístico milionário
Porto Park, no Litoral Norte catarinense, será inspirado no Santa Monica Pier e projeto tem assinatura de arquiteto do Beto Carrero...
Mais uma cidade ganhará um píer turístico na região do Litoral Norte de Santa Catarina. Com investimento entre R$ 150 e R$ 200 milhões, o Porto Park ficará localizado em Balneário Piçarras e será um ambiente que une entretenimento, gastronomia, experiências culturais e comércio.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre esse novo ponto turístico!
