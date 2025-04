São José 275 anos: Workshop da NDTV RECORD discute questões urbanas e de sustentabilidade Ação gratuita faz parte de projeto multiplataforma em celebração ao aniversário de São José. ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h27 ) twitter

Nesta quarta-feira (09) a NDTV RECORD promove o Workshop “Inovação urbana São José 2050” no auditório do K-Platz Hotel. O evento conta com a presença de especialistas e empreendedores, que vão discutir temas como habitação, mobilidade, governança e meio ambiente, projetando como a cidade será em 2050, quando São José completa 300 anos. As inscrições estão abertas no Sympla.

