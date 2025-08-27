São José assina 1º contrato internacional e garante US$ 43 milhões para Beira-Mar
Projeto que terá financiamento do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata inclui 3,7 km de nova via, ciclovias, áreas...
Considerada a maior obra de mobilidade urbana da história de São José, a futura Avenida Beira-Mar de Barreiros receberá financiamento internacional de US$ 43,2 milhões, aproximando a cidade de um novo cenário urbanístico. Na tarde de segunda-feira (25), a Prefeitura de São José assinou um contrato de garantia com o governo federal, abrindo caminho para a participação do Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata) no empreendimento.
