São José assina 1º contrato internacional e garante US$ 43 milhões para Beira-Mar

Considerada a maior obra de mobilidade urbana da história de São José, a futura Avenida Beira-Mar de Barreiros receberá financiamento internacional de US$ 43,2 milhões, aproximando a cidade de um novo cenário urbanístico. Na tarde de segunda-feira (25), a Prefeitura de São José assinou um contrato de garantia com o governo federal, abrindo caminho para a participação do Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata) no empreendimento.

Não perca a oportunidade de entender todos os detalhes dessa transformação urbana, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

