São José deixa de ser ‘cidade dormitório’ e mira futuro com foco em novo plano diretor Encontro promovido pelo Grupo ND reúne empreendedores e especialistas para discutir mobilidade urbana e oportunidades de crescimento... ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 10/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A quinta maior cidade de Santa Catarina completa 275 anos de olho no futuro. Em um encontro promovido pelo Grupo ND, nesta quarta-feira (9), especialistas debateram os horizontes e possibilidades do município de São José, uma das principais economias catarinenses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das novidades sobre o futuro de São José!

Leia Mais em ND Mais:

Caminhoneiro de capacete é flagrado dirigindo carreta sem para-brisa em rodovia de SC

Celular Seguro envia 46 alertas de roubo por hora no 1º dia de notificações; veja quem liderou

Corpo de homem é encontrado boiando no rio Itajaí-Açu e polícia investiga caso