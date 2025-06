São José lidera cobertura vacinal em Santa Catarina e supera médias nacionais Com índices acima de 117% em imunizantes como BCG e Hepatite B, município alcança alta cobertura vacinal infantil ND Mais|Do R7 07/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 07/06/2025 - 15h55 ) twitter

No primeiro trimestre de 2025, São José apresentou índices de vacinação acima da média de Santa Catarina e do Brasil em 14 tipos de vacinas. Segundo a prefeitura, esses números indicam que a cidade conseguiu vacinar uma parte significativa da população, principalmente crianças.

Para saber mais sobre como São José se destacou na vacinação e as estratégias adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

