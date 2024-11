São José oferece mais de mil vagas gratuitas para cursos profissionalizantes São José oferece mais de mil vagas gratuitas para cursos profissionalizantes ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 13h29 (Atualizado em 26/11/2024 - 13h29 ) twitter

Cursos profissionalizantes em São José

O município de São José está com vagas abertas para cursos profissionalizantes, em mais de dez especialidades. As vagas são destinadas a pessoas com mais de 14 anos que morem ou trabalhem no município. Interessados têm até quinta-feira (28) para realizar as inscrições, diretamente, nas unidades educacionais.

