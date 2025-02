São José recebe finais da Copa Brasil de Vôlei masculino neste fim de semana Semifinais e final da Copa Brasil de Vôlei acontecem neste sábado (15) e domingo (16) no Centro Arena Multiuso de São José ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 20h27 (Atualizado em 12/02/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após a disputa do vôlei feminino, a cidade de São José, na Grande Florianópolis, recebe neste fim de semana as finais da Copa Brasil de Vôlei masculino. As partidas acontecem no Centro Arena Multiuso da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste grande evento!

Leia Mais em ND Mais:

Sensação de calor chega a 52º C em Joinville em dia escaldante

Meta cumpre decisão após juiz ameaçar bloquear WhatsApp no Brasil; entenda

O que o filme ‘Babygirl’ diz sobre desejo, poder e a vida secreta das mulheres