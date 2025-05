São José tem novo Plano Diretor, mas regramento precisa ser revisado a cada década Com legislação de 1985 até a recente atualização, município deve monitorar a implementação das novas diretrizes e evitar mais quatro... ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 22h15 (Atualizado em 23/05/2025 - 22h15 ) twitter

Foram 40 anos de espera até São José ganhar um novo Plano Diretor. É o regramento que vai orientar o desenvolvimento urbano, econômico, social e administrativo da cidade, e que precisa ser revisado a cada dez anos. Com 270 mil habitantes (IBGE, 2022), São José deve saltar para mais de 400 mil até 2050. Com o novo plano, subiu de 28 para 30 bairros, espalhados numa área de 150 km².

