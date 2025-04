São Miguel do Oeste recebe a primeira Vara Regional de Garantias A nova unidade do Judiciário atende 13 comarcas da região e promete mais agilidade e especialização nos trâmites criminais ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 05h59 (Atualizado em 25/04/2025 - 05h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A comarca de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, agora conta com a primeira VRG (Vara Regional de Garantias) da região. A instalação oficial ocorreu na manhã desta quinta-feira (24).

Para mais detalhes sobre essa importante conquista para a justiça local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Idoso é picado por cobra enquanto roçava grama em SC

Baterista e fundador da icônica banda Expresso Rural, Marcos Ghiorzi morre em Florianópolis

Homem persegue ex, briga dentro da delegacia e é preso em SC