Saques de dinheiro esquecido do PIS/Pasep começam nesta sexta; veja quem tem direito Mais de 10 milhões de pessoas têm o direito de receber os valores do antigo fundo ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h46 )

Nesta sexta-feira (28) começa o pagamento do ressarcimento do dinheiro esquecido do PIS/Pasep, extinto em 2020. Mais de 10 milhões de pessoas tem o direito de receber os valores do antigo fundo. Segundo o Ministério da Fazenda, a quantia somada chega a R$ 26,3 bilhões.

Não perca a oportunidade de saber se você tem direito a esse dinheiro! Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais informações.

