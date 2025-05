Sargento da PM matou esposa com 51 facadas e 3 tiros após invadir clínica em SP, aponta laudo Amanda Fernandes foi morta pelo marido com golpes de faca por todo o corpo em uma clínica médica de Santos; sargento da PM está preso... ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 00h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou que Amanda Fernandes levou 51 facadas e três tiros do seu marido, o sargento da Polícia Militar Samir Carvalho. O crime ocorreu no dia 7 de maio, em uma clínica médica de Santos, no litoral de São Paulo. A vítima morreu no local.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Briga na internet quase acaba em morte em Blumenau

Com BMW e ecstasy, grupo que abastecia ‘chefona do tráfico’ em SC e PR é alvo de operação

Sem CNH, motociclista ‘toca o terror’ no trânsito e quase atropela pedestre em Balneário Camboriú