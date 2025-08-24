‘Saudade será eterna’: quem era a mulher que morreu atropelada por Porsche em SC
O acidente ocorreu em Grão-Pará, Sul de Santa Catarina, durante um evento automobilístico
Um acidente grave durante um evento automobilístico em Grão-Pará, Sul de Santa Catarina, acabou na morte de Patricia Oening Foss, de 38 anos. Ela foi atropelada por um Porsche 911 Carrera enquanto assistia as apresentações. Conforme a PM (Polícia Militar) informou, o condutor do carro de luxo teria perdido o controle, avançado sobre a área de escape e colidido contra a grade de proteção, atingindo Patricia.
Para mais detalhes sobre este trágico acidente e as homenagens a Patricia
