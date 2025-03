Saúde do Papa Francisco sofre revés e quadro se agrava após duas semanas de internação Boletim médico divulgado pelo Vaticano na tarde desta sexta-feira (28) relata agravamento no estado de saúde do pontífice; internação... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 23h06 ) twitter

O Papa Francisco apresentou, na tarde desta sexta-feira (28), um quadro de “crise isolada de broncoespasmo”, resultando em vômito e agravamento súbito do quadro respiratório. A informação foi divulgada pelo Vaticano. O pontífice de 88 anos está no hospital e luta contra uma pneumonia bilateral, que afeta ambos os pulmões.

Para mais detalhes sobre a saúde do Papa Francisco, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

