Saúde reforça apoio à amamentação com verba de R$ 40 milhões para bancos de leite no Brasil Recursos beneficiarão 226 bancos de leite materno em todos os estados, marcando o início do Agosto Dourado

ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h38 ) twitter

