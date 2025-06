SC-305 atinge 40% de execução e conta com 12 km de concreto na rodovia As obras de pavimentação da SC-305 acontece entre São Lourenço do Oeste e Campo Erê, no Extremo-Oeste catarinense ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 06h36 ) twitter

As obras de pavimentação da SC-305, entre São Lourenço do Oeste e Campo Erê, no Extremo-Oeste catarinense, já alcançaram 40% de execução. Com investimento de R$ 120 milhões do Governo do Estado, o projeto prevê melhorias estruturais em 28 quilômetros da rodovia.

