SC anuncia investimento recorde de R$ 4 bilhões na Educação estadual

Programa “Educação Levada a Sério” prevê R$ 4,1 bilhões em recursos distribuídos em quatro eixos: infraestrutura escolar, formação...

ND Mais|Do R7

O Governo de Santa Catarina anunciou nesta quinta-feira (28), em Florianópolis, o maior pacote de investimentos já feito na rede estadual de ensino. Serão R$ 4,1 bilhões aplicados em ações de melhoria da infraestrutura das escolas, capacitação de profissionais, expansão do ensino técnico e contrapartidas de estudantes do ensino superior.

