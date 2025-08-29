SC anuncia investimento recorde de R$ 4 bilhões na Educação estadual Programa “Educação Levada a Sério” prevê R$ 4,1 bilhões em recursos distribuídos em quatro eixos: infraestrutura escolar, formação... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 07h18 ) twitter

O Governo de Santa Catarina anunciou nesta quinta-feira (28), em Florianópolis, o maior pacote de investimentos já feito na rede estadual de ensino. Serão R$ 4,1 bilhões aplicados em ações de melhoria da infraestrutura das escolas, capacitação de profissionais, expansão do ensino técnico e contrapartidas de estudantes do ensino superior.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este investimento histórico na educação catarinense!

