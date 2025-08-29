SC anuncia investimento recorde de R$ 4 bilhões na Educação estadual
Programa “Educação Levada a Sério” prevê R$ 4,1 bilhões em recursos distribuídos em quatro eixos: infraestrutura escolar, formação...
O Governo de Santa Catarina anunciou nesta quinta-feira (28), em Florianópolis, o maior pacote de investimentos já feito na rede estadual de ensino. Serão R$ 4,1 bilhões aplicados em ações de melhoria da infraestrutura das escolas, capacitação de profissionais, expansão do ensino técnico e contrapartidas de estudantes do ensino superior.
O Governo de Santa Catarina anunciou nesta quinta-feira (28), em Florianópolis, o maior pacote de investimentos já feito na rede estadual de ensino. Serão R$ 4,1 bilhões aplicados em ações de melhoria da infraestrutura das escolas, capacitação de profissionais, expansão do ensino técnico e contrapartidas de estudantes do ensino superior.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este investimento histórico na educação catarinense!
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este investimento histórico na educação catarinense!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: