SC anuncia pacote de R$ 435 milhões para proteger empregos afetados por tarifa de Trump
Anúncio de medidas do Governo do Estado ocorre um dia após reunião de federação das indústrias e trabalhadores sobre proteção de competitividade...
Para garantir a manutenção de cerca de 73 mil empregos, o Governo de Santa Catarina anunciou um pacote emergencial de R$ 435 milhões para apoiar empresas catarinenses impactadas pelas tarifas de Trump. A divulgação ocorreu na sede da Fiesc (Federação Das Indústrias do Estado de Santa Catarina), em Florianópolis, nesta quarta-feira (13).
