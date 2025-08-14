SC anuncia pacote de R$ 435 milhões para proteger empregos afetados por tarifa de Trump Anúncio de medidas do Governo do Estado ocorre um dia após reunião de federação das indústrias e trabalhadores sobre proteção de competitividade... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 00h37 ) twitter

Para garantir a manutenção de cerca de 73 mil empregos, o Governo de Santa Catarina anunciou um pacote emergencial de R$ 435 milhões para apoiar empresas catarinenses impactadas pelas tarifas de Trump. A divulgação ocorreu na sede da Fiesc (Federação Das Indústrias do Estado de Santa Catarina), em Florianópolis, nesta quarta-feira (13).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como o pacote do Governo pode beneficiar 295 empresas catarinenses.

