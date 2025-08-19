Logo R7.com
SC aparece entre os 5 estados que melhor transformam imposto em bem-estar social no Brasil

O bem-estar social é medido através do Índice de Desenvolvimento Humano de cada estado

ND Mais|Do R7

Santa Catarina figura entre os cinco estados brasileiros que mais conseguem reverter a arrecadação de impostos em bem-estar social para a população. O índice é calculado considerando a carga de impostos e a taxa de IDH (desenvolvimento humano) do estado.

