SC aparece entre os 5 estados que melhor transformam imposto em bem-estar social no Brasil
O bem-estar social é medido através do Índice de Desenvolvimento Humano de cada estado
Santa Catarina figura entre os cinco estados brasileiros que mais conseguem reverter a arrecadação de impostos em bem-estar social para a população. O índice é calculado considerando a carga de impostos e a taxa de IDH (desenvolvimento humano) do estado.
