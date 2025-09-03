SC aposta em cinzas do carvão queimado em termelétricas para reduzir gases do efeito estufa No Sul do estado, há cerca de dez anos estudos buscam transformar as cinzas em zeólitas sintéticas, usadas em diferentes aplicações... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 05h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 05h57 ) twitter

As usinas termelétricas a carvão produzem grande quantidade de cinza durante o processo de produção de energia elétrica. Um rejeito que em Santa Catarina é aproveitado em pesquisas. No sul do estado, há cerca de dez anos, estudos buscam transformar as cinzas em zeólitas sintéticas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como essa inovação pode impactar o meio ambiente!

