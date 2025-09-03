Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

SC aposta em cinzas do carvão queimado em termelétricas para reduzir gases do efeito estufa

No Sul do estado, há cerca de dez anos estudos buscam transformar as cinzas em zeólitas sintéticas, usadas em diferentes aplicações...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

As usinas termelétricas a carvão produzem grande quantidade de cinza durante o processo de produção de energia elétrica. Um rejeito que em Santa Catarina é aproveitado em pesquisas. No sul do estado, há cerca de dez anos, estudos buscam transformar as cinzas em zeólitas sintéticas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como essa inovação pode impactar o meio ambiente!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.