SC apresenta ao governo federal projeto de R$ 291 mi para aliviar trânsito no Morro dos Cavalos
Projeto que será levado nesta quarta-feira (3) ao Ministério dos Transportes prevê via com 5,2 km de extensão e custo estimado em R...
O governador Jorginho Mello vai protocolar nesta quarta-feira (3), no Ministério dos Transportes, um estudo desenvolvido pela Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade visando melhorias na BR-101, na altura do Morro dos Cavalos, em Palhoça.
