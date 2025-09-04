SC apresenta ao governo federal projeto de R$ 291 mi para aliviar trânsito no Morro dos Cavalos Projeto que será levado nesta quarta-feira (3) ao Ministério dos Transportes prevê via com 5,2 km de extensão e custo estimado em R... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 21h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 21h38 ) twitter

ND Mais

O governador Jorginho Mello vai protocolar nesta quarta-feira (3), no Ministério dos Transportes, um estudo desenvolvido pela Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade visando melhorias na BR-101, na altura do Morro dos Cavalos, em Palhoça.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto!

