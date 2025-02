SC atinge mais de 16 mil casos de queimaduras por águas-vivas em 1 mês; especialista explica A bandeira lilás nas praias do litoral catarinense adverte sobre a presença do animal e previne queimaduras por águas-vivas ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 22h26 ) twitter

Guarda-vidas atenderam ao todo 16.092 vítimas de queimaduras por águas-vivas no litoral catarinense, entre 21 de dezembro e 21 de janeiro, segundo o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina). Em média, são aproximadamente 503 casos por dia.

Saiba mais sobre como evitar queimaduras e as recomendações de especialistas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

