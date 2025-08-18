Logo R7.com
SC atinge recorde histórico e registra desemprego de apenas 2,2%

Estado registrou queda de 40% de desemprego nos últimos três anos; setores de informação e comunicação, transporte e armazenagem e...

Com o menor desemprego desde o início da série histórica em 2012 e o índice mais baixo do país, Santa Catarina registrou somente 2,2% de taxa no trimestre encerrado em junho de 2025. O desempenho em regiões, como o Oeste (1,2%) e o Litoral Sul e Serrana (1,5%), registrou o desemprego abaixo de 2%.

