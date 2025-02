SC avança no agronegócio com primeira usina de etanol à base de cereais Governador Jorginho Mello falou sobre investimentos para a primeira usina de etanol; construção deve trazer avanço para o agronegócio... ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 15h07 ) twitter

Santa Catarina deve ter um importante avanço no agronegócio. Na terça-feira (25), o governador Jorginho Mello anunciou investimentos para a implantação da primeira usina de etanol à base de cereais do estado. O protocolo de intenções foi assinado durante a Copercampos, uma feira de show tecnológico em Campos Novos, no Meio-Oeste.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este importante projeto que promete transformar o agronegócio em Santa Catarina!

