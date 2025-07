SC bate recorde histórico de turistas estrangeiros no 1° semestre, com 526 mil visitantes Somente em junho, os destinos catarinenses receberam um número 51,52% maior que no mesmo mês de 2024; estado tem o segundo maior crescimento...

ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 04h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 04h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share