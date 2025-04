SC conta com 5 árbitros no quadro de profissionais com o escudo da Fifa Árbitros de SC recebem o escudo oficial da Fifa das mãos do presidente da Federação Catarinense de Futebol ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h06 ) twitter

Santa Catarina agora conta com cinco árbitros pertencentes no quadro da Fifa. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) recebeu a confirmação na última sexta-feira (11). Os profissionais que contarão com o escudo FIFA em 2025: Ramon Abatti Abel (árbitro) e Charly Wendy Straub Deretti (árbitra), Gizeli Casaril (árbitra assistente), Wagner Reway (VAR) e Rodrigo D’Alonso Ferreira (VAR).

