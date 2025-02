SC é destino favorito de quase 50% dos moradores da região Sul do Brasil; confira a pesquisa Santa Catarina é disparado o destino mais procurado pelos moradores da região Sul nesta temporada e receberá 47% dos visitantes.; confira... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 21/01/2025 - 10h27 ) twitter

Cerca de 45% dos moradores da região Sul vão aproveitar o verão para viajar até fevereiro, de acordo com uma pesquisa da empresa Nexus com o Ministério do Turismo. Desses, 80% optaram por visitar destinos na própria região Sul.

Para mais detalhes sobre as preferências de viagem dos sulistas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

