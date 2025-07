SC é o 3º estado com mais voos internacionais e prevê mais de 1 milhão de passageiros em 2025 A movimentação aérea dentro do país também teve variação positiva; veja o ranking dos aeroportos com maior movimento doméstico ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 05h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 05h17 ) twitter

O movimento dos voos internacionais de passageiros e cargas, segue em forte alta em Santa Catarina. No primeiro semestre de 2025, o estado registrou um crescimento de 66,9% nas cargas e 62,3% no número de passageiros internacionais, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Saiba mais sobre esse crescimento impressionante e as projeções para o futuro no nosso parceiro ND Mais.

