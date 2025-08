SC é o estado do Sul com menos municípios beneficiados com verba federal para creches Ao todo, o governo federal vai destinar R$ 1,77 bilhão para a construção de 505 unidades de educação infantil no Brasil ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h58 ) twitter

Cinco municípios de Santa Catarina vão receber verbas federais para creches, o menor número de beneficiados da região Sul do Brasil. Os contemplados fazem parte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da Educação, divulgado na segunda-feira (28) no DOU (Diário Oficial da União).

Saiba mais sobre essa situação e o impacto nas creches de Santa Catarina consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

