SC é um dos 5 estados mais afetados com o tarifaço de Trump; prejuízo pode chegar a R$ 1,7 bi

Santa Catarina deve ser o principal estado da região Sul e o quatro do país a sofrer com os impactos do ‘tarifaço’ de Trump, que entra em vigor a partir desta sexta-feira (1º). Pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) aponta que, se o imposto de 50% sobre a exportação for aplicado, o estado deverá ter uma quebra de R$ 1,7 bilhão, com a segunda maior queda no PIB em 2025.

Saiba mais sobre os impactos econômicos e as previsões alarmantes consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

